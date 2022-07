Fritz statt Nadal? Spieler gegen „Lucky Loser“

Vor allem die Spieler selbst sind dagegen, und das ist richtig so. „Nein, nein, nein, du kannst nicht im Viertelfinale verlieren und dann den Grand Slam gewinnen“, brachte es Ex-Star Andy Roddick auf den Punkt, dass so ein Fall einen sehr komischen Beigeschmack hätte. Das empfindet auch Fritz selbst so. „Wenn ich Nadal nicht besiegen konnte, verdiene ich es nicht, im Semifinale zu sein. So einfach ist es“, meldete er sich zu Wort. Übrigens schon wieder aus den USA.