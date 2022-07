Noch gibt es viel Stückwerk bei Kloses Altachern

In der Defensive haben sich die beiden Lukas gut ins Mannschaftsgefüge eingefunden: Gugganig als Innenverteidiger neben Neo-Kapitän Jan Zwischenbrugger, Jäger in der Sechser-Position neben Lukas Haudum. Das erste Gegentor muss Tino Casali auf seine Kappe nehmen, eine Kopfballvorlage in den Fünfer verwertete der Winterthurs Gelmi ungestört zum 0:1 (35.).