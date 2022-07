Pinzgauer Schüler helfen Senioren mit der Technik

Für Junge ist der Umgang mit Tablet, PC und Handy selbstverständlich, für Senioren aber oft mit Hürden verbunden. Deswegen veranstalteten 17 Schüler der HAK Zell am See gemeinsam mit dem Diakoniewerk einen Förderkurs. In persönlichen Gesprächen klärten die Schüler die Technik-Fragen von 33 Senioren.