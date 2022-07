„Wollen wissen, warum Andreas sterben musste“

Fünf Tage Mallorca, am Ballermann. In der 4-Sterne-Unterkunft „Riu Park Playa“, all-inclusive. Preis pro Kopf: 700 Euro. Am 16. August, um 17.55 Uhr ging es los, vom Flughafen Salzburg, mit einer Air-Berlin-Maschine. Kurz nach 21 Uhr checkten die drei Oberösterreicher in dem Hotel ein, aßen am Buffet zu Abend, bevor sie in ihre Einzelzimmer gingen und ihre Koffer auspackten.