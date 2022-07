„Das Segelboot war sein zweites Zuhause“

Gemeinsam mit seiner Frau und zwei Freunden war der Pensionist mit seinem Segelschiff in Slowenien unterwegs. Am Donnerstag legten sie in der kleinen Hafenstadt Izola an, wollten am Abend essen gehen. Doch während die vier im Restaurant saßen, zog ein Gewitter auf. Der 74-Jährige fühlte sich als Schipper für das Segelboot verantwortlich, wollte im Hafen nach dem Rechten sehen.