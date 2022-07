Drama um Segler: Todesopfer (74) ist Innviertler

Starker Wellengang, stürmische See

Wie die Nachrichtenagentur STA unter Berufung auf die Polizei in Koper berichtete, war der Mann auf das Boot gesprungen, nachdem es sich in stürmischer See vom Kai des Hafens von Izola losgerissen hatte. Wegen des starken Wellengangs fiel er jedoch ins Meer und wurde daraufhin vom Boot gegen die Felsen gedrückt.