Kick it like Beckham

10. In Österreich ist das trotz Verbesserungen unverändert nicht so. Zudem fängt der Fisch nicht nur am Kopf zu stinken an. Die Benachteiligung von Frauen im Fußball fängt bei banalen Dingen wie Trainingsplätze und -zeiten an. Da muss sich das weibliche Geschlecht ganz hinten anstellen.