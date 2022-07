Wallners Begleitungen nicht mehr nachvollziehbar

Betriebsbesuche würden grundsätzlich vom Büro des Landeshauptmanns organisiert, diese fänden meist in Begleitung eines Mitarbeiters, eines Fotografen und des Bürgermeisters der jeweiligen Gemeinde statt, so Schöbi-Fink. In einzelnen Fällen hätten auch Mitglieder der Bundesregierung oder der Bundespräsident teilgenommen. „Welche einzelnen Personen darüber hinaus bei jedem Betriebsbesuch seit 2016 dabei waren, kann nicht mehr nachvollzogen werden - auch deshalb, weil Unternehmen oder Gemeinden ebenfalls Personen zu den Terminen mitbringen“, hieß es.