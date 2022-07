Mit Top!Job jetzt neue Arbeitswelten eröffnen

Schnelllebige Trends, volatile Zeiten, Fachkräftemangel, weniger Planungssicherheit: Veränderungen als einzige Konstante, das erleben wir derzeit allerorts und müssen uns entsprechend in vielen Bereichen unseres Lebens darauf einstellen. Eine fixe Bestandsgröße in diesen bewegten Zeiten ist aber die Unterstützung der Steirischen Wirtschaftsförderung als verlässlicher Partner. Nutzen Sie die Chance und erhöhen Sie den Kompetenzfaktor in Ihrem Unternehmen. Ein stabiles Team bindet Know-how im Unternehmen und spart Kosten. Es liegt nahe, den Blick dabei nicht nur nach außen zu richten, sondern auch an internen Prozessen und Strukturen zu arbeiten.