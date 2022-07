Bundestag will wieder Kohlekraftwerke nutzen

Da Deutschland - wie viele andere europäische Staaten - derzeit weniger russisches Gas erhält, beschlossen die Abgeordneten am Donnerstagabend entsprechende Maßnahmen, die die Energieversorgung sichern sollen. So sollen etwa wieder vermehrt Kohlekraftwerke herangezogen werden. Zum Einsatz kommen sollen jene Werke, die aktuell nur eingeschränkt verfügbar sind, gar vor der Stilllegung stehen oder sich in der Reserve befinden. Parallel dazu wird die sogenannte Gasersatzreserve in Gang gesetzt, kündigte das deutsche Wirtschaftsministerium an. „Wir rufen die Gasersatzreserve ab, sobald das Gesetz in Kraft getreten ist. Das bedeutet - so ehrlich muss man sein - dann für eine Übergangszeit mehr Kohlekraftwerke. Das ist bitter, aber es ist in dieser Lage schier notwendig, um den Gasverbrauch zu senken“, sagte Habeck.