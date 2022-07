Alko-Lenker verursachte zwei Unfälle und flüchtete

Mit Pkw in Bach gestürzt

Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, stürzte rund 2,5 Meter in den Attenmoosbach und kam dort auf dem Dach zu liegen. „Der 24-Jährige konnte selbständig das Unfallfahrzeug verlassen und von der Unfallstelle flüchten“, so die Exekutive, die den Mann an seiner Wohnadresse antreffen konnte. Er blieb - wie auch der 61-Jährige - unverletzt. „Ein Alkomattest wurde verweigert“, erklären die Ermittler. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der 24-Jährige wird nun angezeigt.