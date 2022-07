Arbeiter auf Baustelle in Tirol schwer verletzt

Ein 42-jähriger Rumäne ist am Donnerstagvormittag bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle entlang der Reschenstraße in Prutz im Tiroler Bezirk Landeck schwer verletzt worden. Der Mann hatte laut Polizei im Zuge von Ankerbohrarbeiten beim Hineindrehen eines Rohres seine linke Hand noch an der Seilschlupfe, wobei sich die Hand verfing.