Bald zieht ein „Ironman“ in Landesrechnungshof ein

Sie sind von Herzen gern Prüfer, haben Sie eingangs gesagt. Was sind Sie privat von Herzen gern?

(Lacht) Also, Urlauber! Aber wenn Sie mich so fragen, was mache ich privat gerne? Also bis vor kurzer Zeit war ich sehr, sehr viel sportlich unterwegs. Ich habe ja auch 7 Marathons absolviert. Und ich habe mal den Ironman gemacht in Kärnten (das war 2007). Laufen ist jetzt nicht mehr so meines, aber viel Radfahren, Mountainbiken, Rennradfahren, das tue ich gern.