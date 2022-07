1700-Euro-Mindestlohn auch für Rauchfangkehrer

Reduzierung der Kehrintervalle

Auch die Landesinnung der Rauchfangkehrer begrüßt die Änderungen: „Das bisher gültige Kehrgesetz stammt aus dem Jahr 2006 – und nun war es erforderlich, dass gewisse sicherheitsrelevante Tätigkeiten neu formuliert und niedergeschrieben wurden“, so Innungsmeister Herbert Baumrock. Es wurde z. B. die Häufigkeit der gesetzlichen Kehrungen bei festen Brennstoffen von bislang vier Kehrungen im Jahr auf zwei bzw. drei Kehrungen in der Heizperiode reduziert. Aufgrund der längeren Intervalle müssen die Burgenländer nicht mehr so tief in die Tasche greifen. „Wir entlasten die Haushalte“, meint Landesfeuerwehrreferent Heinrich Dorner.