„Maßnahmen-Paket wird noch dieses Jahr umgesetzt“

„Autoritäre Führungsstile, Angst vor Vorgesetzten“

Insgesamt zwölf Eltern aus dem Kindergarten vertrauten sich für den Bericht der KJA an. Warum bei Vorgesetzten und Kollegen nicht alle Alarmglocken schrillten? Auch darauf gibt die KJA eine Antwort. Sie kommt zum Schluss: „Im Zuge der Erhebungen drängte sich das Bild auf, dass zumindest in Teilen der Organisation eine problematische Unternehmenskultur vorherrscht. Diese zeigt sich hinsichtlich Fehlerkultur, autoritärer Führungsstile, Angst vor Vorgesetzten, mangelnder Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, falscher Zurückhaltung in der Kommunikation mit den Bildungspartnern (insbesondere Eltern), mangelndes Verständnis von Partizipation und mangelnde Weitergabe von Informationen innerhalb der Organisation.“