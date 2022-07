Gucci im Hohen Haus | Grüner Atom-Stempel

Gucci im Hohen Haus: Man muss ja froh sein, wenn man überhaupt welchen bekommt: Aufgrund der schweren OMV-Panne wird Diesel nämlich langsam knapp in Österreich. Aber noch bekommt man ein bissl was. Dafür zahlt man dann allerdings mindesten zwei Euro pro Liter. Gar kein Trost: Auch Benzin ist nicht billiger. Freilich stöhnen die Österreicher nicht nur über die höchsten Treibstoffpreise aller Zeiten, sondern über die Preisexplosionen an allen Ecken und Enden. Im Parlament war die Teuerungswelle gestern Anlass für eine Dringliche Anfrage an den Kanzler. Das Schauspiel, das die Parlamentarier dazu boten war allerdings einmal mehr ein abschreckendes. Innenpolitik-Expertin Ida Metzger, die nun für die „Krone“ schreibt, berichtet unter anderem von wüsten Wortgefechten. Und hat beobachtet, wie gefühllos manche Abgeordnete mit der aktuellen Situation umgehen. Metzger merkt an: „Den Ernst der Lage haben einige ÖVP-Abgeordnete wie Tanja Graf offenbar noch nicht erkannt. Denn sonst erscheint man nicht zur Teuerungsdebatte mit Gucci-Accessoires im Hohen Haus.“ Das Gesamtbild des gestrigen Parlamentstheaters kommentiert auch Conny Bischofberger in unserer heutigen Ausgabe: „Die gestrige Parlamentsdebatte hat die allgemeine Ratlosigkeit noch verstärkt. Das Land steht vor mehreren schweren Krisen gleichzeitig, und unseren Abgeordneten fällt nichts Besseres ein, als sich in altbekannter parteipolitischer Manier zu streiten, wer nun das bessere Konzept wofür hat.“ Wirklich kein Wunder, wenn die Menschen das Vertrauen in die Politik verloren haben!