Betagte Mutter mit Hantel erschlagen - Einweisung

Weil er im Februar dieses Jahres seine 83-jährige Mutter mit einer Hantel erschlagen hat, ist ein 58-Jähriger am Mittwoch am Wiener Landesgericht rechtskräftig in eine Anstalt für geistig abnorme Straftäter eingewiesen worden. Der Mann leidet unter einer psychotischen Depression, weswegen er für seine Tat nicht verantwortlich zu machen ist.