Angeklagter war nach „Filmriss“ doch geständig

Am Morgen des 1. Aprils fuhr der Bauarbeiter von Rohrbach nach Linz zu einer Untersuchung ins Spital. Er leide an Diabetes und epileptischen Anfällen, weshalb er auch den Führerschein seit „acht, neun Jahren“ immer nur jeweils auf ein Jahr befristet erhalte, sagte er. Auf dem Weg ins Spital an besagtem Tag soll der 50-Jährige laut Staatsanwältin „mit hoher Geschwindigkeit und in rücksichtsloser Fahrweise“ mehrmals andere Autos überholt haben. Ein Wagen wurde gerammt, ein anderer am Seitenspiegel touchiert.