Nicht-Reservierung in Paris kostete Tiroler 572 €

Im März hatte ein Tiroler Ehepaar für den Sohn ein Zimmer in Paris gebucht. Geplant war der Aufenthalt des Juniors für Juli. „Wir haben acht Übernachtungen inklusive Frühstück mit Direktzahlung an Booking.com reserviert“, so Vater Christian W. Kurz nach dem Bezahlvorgang sei die Buchungsmaske plötzlich verschwunden. Die Kosten 527 Euro seien vom Bankkonto jedoch sofort abgebucht wurden. „Eine Buchungsbestätigung per Mail haben wir aber nicht erhalten“, schildert der Tiroler weiter. „Wir versuchen seit 12. März mit unzähligen E-Mails und Chats das Geld zurückzubekommen. Ruft man die Hotline an, muss man eine Buchungsnummer angeben, die wir gar nicht haben“.