OÖ: Kellner soll 18-Jährige vergewaltigt haben

Keine Einvernahme nach Übergriff am Linzer Bahnhof

Juristischen Stillstand gibt es derzeit nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung Ende März am Linzer Hauptbahnhof. Damals sollen drei Afghanen (alle 15 Jahre) und ein Iraner (14) über eine 16-Jährige hergefallen sein. Das mutmaßliche Opfer konnte aufgrund seines Zustands bisher immer noch nicht vom Gericht befragt werden. „Wir wollen die 16-Jährige nicht unter Druck setzen. Man will das Opfer nicht zusätzlich schädigen. Aber natürlich werden wir nochmals versuchen, eine Einvernahme zustande zu bekommen“, so Breiteneder.