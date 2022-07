Ludwig präsentiert „vienna green economy Report“

Mit dem Ziel, dass Wien bis 2040 klimaneutral wird, hat man sich viel vorgenommen. Der am Dienstag präsentierte „vienna economy Report“ zeigt, wie das gelingen kann. Die Publikation umfasst aktuelle sowie geplante Projekte am Standort Wien in den Bereichen Verkehr, Energie, Kreislaufwirtschaft und Immobilien. Untersucht wurden dabei zum Beispiel der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, der Wandel hin zu e-Mobilität im Wirtschaftsverkehr, der Photovoltaik-Anlagenausbau oder klimafreundliche Immobilen durch notwendige Gebäude- und Fassadensanierung. Dabei wurden einerseits der volkswirtschaftliche Nutzen und gleichzeitig das CO2-Einsparungspotenzial errechnet.