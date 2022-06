Heißer Auftakt bei Wiens Klimatour

Auch der Klimafahrplan ist Thema auf der Tour. Dieser sei laut dem Büro von Umweltstadtrat Jürgen Czernohorskzy (SPÖ) trotz der aktuellen Energiekrise nicht in Gefahr. Wien will ja bekanntlich bis 2040 klimaneutral sein. Die größte Herausforderung ist allerdings die Umstellung der Gasheizungen auf erneuerbare Energie. Noch bis 26. Oktober wird die Klima-Flotte der Stadt in allen Bezirken unterwegs sein.