Unterstützung für gesunde Gelenke im Alltag

Innovativ und wissenschaftlich bestätigt

„Das Prinzip von UC-II® Kollagen beruht auf der oralen Toleranz. Dabei wird dem Körper oral Kollagen zugeführt, das auch in unseren Knorpeln enthalten ist. Der Darm, als Organ des Immunsystems, erkennt diese Strukturen und bildet daraufhin spezielle Immunzellen“, erklärt Anna Schönegger, Leiterin des Produktmanagements bei Pure Encapsulations® in Graz, wo die Produktneuheit entwickelt wurde. Diese neu gebildeten Immunzellen gelangen über die Blutbahn zum Knorpel, erkennen dort das Kollagen wieder und regen daraufhin die körpereigenen Regenerationsprozesse an. So unterstützen Sie den normalen Aufbau des Knorpels. Sehr geringe Mengen an UC-II® Kollagen genügen bereits, um den Mechanismus der oralen Toleranz in Gang zu bringen.