Netflix zeigt Intro seiner „Cyberpunk 2077“-Serie

Netflix hat in den vergangenen Jahren etliche auf Videospielen basierende Serien produziert - von einem „Castlevania“-Zeichentrick über die Abenteuer des Hexers Geralt in „The Witcher“ bis hin zum auf dem „League of Legends“-Universum basierenden „Arcane“. Außerdem ist eine ganze Reihe weiterer Serien zu Videospielen in Arbeit - etwa „The Cuphead Show“ oder eine „Dragon‘s Dogma“-Serie.