Gaming-Held „Cuphead“ kriegt eigene Netflix-Serie

Das beliebte Indie-Game „Cuphead“ wird als Animationsserie umgesetzt: Der titelgebende Held und sein Bruder Mugman starten am 18. Februar auf Netflix in ihr erstes Zeichentrickabenteuer. Details zur Handlung hat Netflix noch nicht verraten, ein Trailer erlaubt aber schon einen ersten Blick auf Cuphead und seine Freunde wie den Shop-Besitzer Porkrind. Fans des „Cuphead“-Games können sich indes ebenfalls auf neue Inhalte freuen: Heuer soll die 2019 angekündigte Erweiterung „The Delicious Last Course“ erscheinen.