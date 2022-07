Juli-Landtag startet: Arbeiten oder wahlkämpfen?

Interesse an U-Ausschuss verloren

Im vorläufig letzten Paarlauf des Tandems Gebi Mair und Jakob Wolf erläuterten die beiden Klubobleute die wichtigsten Punkte. Aber nicht, ohne vorher die Opposition abgemahnt zu haben: „Die 15 Abgeordneten der Opposition sollten sich die Frage stellen: Sind sie nur für Wahlkampf da?“, sagte Mair. Er und Wolf forderten zwar gemeinsame Sacharbeit ein, ritten aber gleichzeitig politische Attacken auf die Opposition, die – bis auf die Neos – jegliches Interesse an einer Novelle des U-Auschuss-Gesetzes verloren habe. Ein Punkt davon: die Suche nach Verfahrensleitern. „Das war beim letzten U-Ausschuss (TSD, Anm.) keine Sternstunde des Landtags“, sagte Klubchef Wolf. Dieses Vorhaben ist also verschoben – obwohl es im Interesse der Opposition gelegen wäre.