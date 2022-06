„Schweden ist die Wolf-Politik der EU völlig egal“

„Schweden-Verfahren läuft schon seit elf Jahren“

„Das Verfahren läuft mittlerweile seit elf Jahren. Auswirkungen hatte es bisher keine, die Schweden lassen sich von ihrem Weg nicht abbringen“, sagt Hechenberger. Selbigen Weg will er nun auch in Tirol einschlagen. „Wir müssen aktiv werden und nicht so lange warten, bis auch die letzte NGO in Brüssel ihren Segen dazu gegeben hat. Sprich, wir müssen nun möglichst rasch mit der Beutegreifer-Regulierung in Tirol beginnen. Und wenn die EU meint, dass sie ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten muss, dann soll sie das auch machen. Ich sehe das, seit ich in Schweden war, gelassen“, erklärt Hechenberger.