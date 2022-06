Verein Weidezone und Opposition erhöhen Druck

„Die heurige Almsaison ist schon gelaufen, wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann wackelt auch die nächste und damit die ganze Tiroler Almwirtschaft!“ Stefan Brugger, Vorsitzender des Vereins Weidezone Tirol, ist um klare Worte nicht verlegen. Und er hat einen Ansatz in der Wolfsfrage, der von den Oppositionsparteien im Landtag unterstützt wird und nun – die Wahl lässt grüßen! – auch von der schwarz-grünen Landesregierung. Diese will aber Änderungen und den Plan als Allparteien-Antrag durchbringen, was aber der Opposition wiederum sehr missfällt.