Kadyrow-Soldaten wollen Lyssytschansk „säubern“

„Weiß nicht, was mit den Männern passieren wird“

Die Zivilisten in der Großstadt in Luhansk sitzen jetzt praktisch fest, so der Militärgouverneur der Region, Serhij Hajdaj. Von den einst mehr als 100.000 Einwohnern, seien nur noch wenige Tausend übrig, erklärte Hajdaj am Montag. Diese könnten zwar theoretisch die besetzten Gebiete verlassen, „aber nur über Russland und andere Länder. Und ich weiß nicht, was mit den Männern in der Gegend passieren wird. Sie könnten gezwungen werden, an der Front zu kämpfen“, sagte der Gouverneur.