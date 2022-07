Klimakrise „verschluckt“ Küstengebiete Europas

Amsterdam verschwunden, Bordeaux unbewohnbar, Hamburg unter Wasser. Dieses Horror-Szenario basiert auf den Forschungsergebnissen der US-Organisation Climate Central, die in ihren Berechnungen den Anstieg des Meeresspiegels, die jährlichen Überschwemmungen und die Verschmutzungsraten bei derzeitigem Verlauf einkalkuliert hat. Resultat: Bis 2050 sind weltweit 300 Millionen Menschen ohne Heimat. In Europa sind Deutschland, die Niederlande und Belgien besonders hart von Überschwemmungen getroffen. Britische Küstengemeinden könnten bereits in weniger als 30 Jahren unter Wasser stehen.