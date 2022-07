„Lebensbedrohliche Notsituation“ rund um Sydney

Tausende Einwohner in Sydney sind wegen sintflutartiger Regenfälle und heftiger Stürme aufgefordert, die Region zu verlassen. „Wir sehen uns jetzt Gefahren an mehreren Fronten gegenüber - Sturzfluten, Überschwemmungen und Küstenerosion“, sagte die Ministerin für Katastrophenschutz von New South Wales, Steph Cooke, am Sonntag. Sie rief die Menschen dazu auf, ihre Urlaubsreisen zu den jetzt beginnenden Schulferien zu überdenken. „Das ist eine lebensbedrohliche Notsituation.“