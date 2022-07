Jaguar „schießt“ BMW bei Überholmanöver böse ab

Das gibt es doch gar nicht! Keine 24 Stunden nachdem es direkt über dem Rhein in der benachbarten Schweizer Gemeinde Altstätten zu einem heftigen Unfall auf der Kriessernstraße gekommen war, bei dem ein 77-jähriger Pkw-Lenker so schwer verletzt wurde, dass er mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste, krachte es an beinahe derselben Stelle am Sonntagmittag erneut heftig.