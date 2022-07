Österreicherin (68) in Ägypten von Hai totgebissen

Grauenhafter Vorfall am Freitag in der beliebten Touristenregion Sharm el-Sheik in Ägypten: Eine 68-jährige Österreicherin wurde von einem Hai attackiert. Die Frau soll bei dem Angriff des Tieres einen Arm und ein Bein verloren haben, hieß es. Noch am Weg ins Spital starb die 68-Jährige.