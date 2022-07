Nach Superstar-Demütigung: Rowby weiter top!

Der Super-Lauf von Rowby-John Rodriguez hält an! Österreichs Nummer zwei im Darts steht - nachdem er am Samstag schon Superstar Price gedemütigt hatte - beim European Darts Matchplay in Trier im Viertelfinale. Im Achtelfinale setzte er sich am frühen Sonntagnachmittag mit 6:4 gegen den deutschen Lokalmatador Gabriel Clemens durch.