Spende von 4 Mio. € zur Bewältigung der Pandemie

Die Bundesregierung hat die Bereitstellung von vier Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Ausland beschlossen. Die Mittel aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) sollen Gesundheitsprojekten österreichischer NGOs in Partnerländern zugutekommen, die sich für den Zugang zu lokalen Gesundheitseinrichtungen sowie für die Umsetzung von Impfprogrammen einsetzen, teilte das Außenministerium am Sonntag mit. Der Beschluss war bereits am Mittwoch im Ministerrat gefallen.