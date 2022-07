„Miss Europe“ Beatrice Körmer hat geheiratet

Bevor die ehemalige „Miss Vienna“ und amtierende „Miss Europe“ Beatrice Körmer am 9. Juli 2022 auf der MS Admiral Tegetthofff und mit dem Segen von Dompfarrer Toni Faber in den Hafen der Ehe steuert, fand am Samstag im familiären Kreis die standesamtliche Trauung im Rathaus Gerasdorf mit ihrer großen Liebe Heimo Turin statt.