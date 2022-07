Urlauber verloren eine Stunde auf Tauernautobahn

Geduld mussten die Reisenden am Samstag auf der Tauernautobahn mitbringen. Wie prognostiziert, war es noch nicht die ganz große Reisewelle, aber selbst diese „Vorhut brauchte vom Walserberg bis zur Mautstelle in St. Michael eine Stunde länger“, wie Aloisia Gurtner vom ÖAMTC Salzburg berichtet. Zum ersten Stau kam es gegen 7 Uhr in der Früh. Da hatte ein Wohnwagengespann im Tauerntunnel eine Panne. Die Blechkolonne vor der Gefahrenstelle wuchs schnell auf sechs Kilometer an. Die selbe Länge erreichte der Stau auch bei Flachau und Eben. Da musste die Blockabfertigung des Öfteren aktiviert werden.