Wahnsinns-Stimmung beim Gesamtspiel am Woodstock!

Manches ist nicht in Worte zu fassen - man muss es einfach erleben! Das Gesamtspiel am von der „Krone“ präsentierten Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis war wohl eines DER Festival-Highlights. Samstagmittag war es soweit - Tausende Musiker strömten mit ihren Instrumenten vor die Main Stage und sorgten für Gänsehaut am ganzen Körper. Und als dann auch noch Veranstalter Simon Ertl seinen beiden - im Vorjahr auf tragische Art und Weise verstorbenen - Freunden und Mitgliedern der Woodstock-Familie den Polkahit „Von Freund zu Freund“ widmete, blieb kein Auge mehr trocken - Emotion pur! „Das ist für euch da oben“, sagte er, mit Blick in den Himmel.