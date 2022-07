Sommerspritzer so teuer wie Schnitzel

Was ist eine Waschpauschale?

Also, würde man sich die Zutaten für einen „hochpreisigen“ Sommerspritzer im Supermarkt kaufen, der im Moment ja nun auch nicht gerade bekannt für seine günstigen Preise ist, fallen Kosten von 10 Euro an. Mit dem Nebeneffekt: Man hätte sogar Mineralwasser plus den guten Riesling und weit mehr als nur zwei Sommerspritzer. Es geht aber übrigens noch schlimmer: Ein Gasthaus verrechnet 15 Euro für eine Waschpauschale. Was damit gemeint ist, blieb aber ein Geheimnis. Was für Kasperl!