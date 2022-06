Auf dem linken Auge blind

„Wir fordern deshalb die Abschöpfung der Übergewinne von Energiekonzernen. Die daraus lukrierten Einnahmen sollen in den Ausbau von erneuerbarer Energie fließen. Denn es kann nicht sein, dass sich bestimmte Kreise die Taschen vollstopfen aufgrund der Not der Menschen“, so SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter. Was dieser jedoch zu vergessen oder zu übersehen scheint, ist, dass auch das rote Wien über die Wien Energie beziehungsweise die Stadtwerke ebenfalls ganz massiv davon profitiert.