Paar geriet im Klettersteig in Schlechtwetterfront

Gamswechsel führte in die Irre

Viel zu langsam kamen die beiden voran. Vor allem die Frau war müde und hatte leichte Schmerzen im Knie. Den Punkt „seit 1881“, Seehöhe 1250 Meter, was exakt der Wandhälfte entspricht, erreichten die beiden erst um etwa 14 Uhr. Normalerweise benötigt man dafür rund zwei Stunden. Dennoch kletterten sie weiter bis zum „Fledermausbiwak“, in etwa 1320 Meter Seehöhe. Dort erkannten sie jedoch die Ausweglosigkeit nach oben und kletterten deshalb wieder ab. Aus der Wand und noch am Stahlseil des Klettersteigs gesichert, glaubten sie weit abseits vom Klettersteig einen Pfad zu erkennen. Diesen steuerten sie an. Der Pfad war aber nur ein Gamswechsel und führte die Freunde in unwegsames Steilgelände. Um etwa 16.30 Uhr setzten die beiden entkräftet einen Notruf ab und schilderten ihre missliche Lage. Ein Alpinpolizist der fließend tschechisch spricht, leistete wertvolle Dolmetsch-Dienste.