Ed Sheeran: Alleinunterhalter im großen Stadion

Spendabel bei Songs

Der Hip-Hop ist Sheerans eigentliche große Liebe und wer gerade bei den letzten beiden Alben genauer hingehört hat weiß, dass er seine stolzen Singer/Songwriter-Tage zumindest im Moment ein bisschen beiseiteschieben möchte. Neben den Stormzy-Songs tobt sich Sheeran auch auf „2step“ mit schnellem Sprechgesang aus, schießt beim abschließenden „You Need Me Now, I Don’t Need You“ aber den Vogel ab und geht dabei ganz in die Vollen. Sheeran hat nicht nur für jede Lebens- und Gemütslage einen Song geschrieben, er hat sich auch längst aus seinem Ursprungsgenre gelöst, um breiter aufgestellt zu sein. So überzeugt das frappant an Bronski Beat erinnernde Disco-Stück „Bad Habits“ ebenso gut wie das mit einem US-Roadmovie-Touch angehauchte „Bloodstream“ oder Justin Biebers Hit „Love Yourself“, der von Sheeran geschrieben wurde und auf seinem Album „Divided“ keinen Platz fand.