Fahrzeug in St. Johann abgestürzt

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Freitagabend in St. Johann in Pongau vermutlich wegen Sekundenschlafs von der Fahrbahn abgekommen und 250 Meter weit über ein abschüssiges Feld geschlittert. Obwohl sich der Wagen dabei mehrmals überschlug, überstand der 39-Jährige den Unfall ohne Blessuren. Ein Alkotest ergab 1,8 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und Anzeige erstattet, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.