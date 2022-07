Zu füllig zum Ausparken, zu „fett“ zum Fahren

Man(n) kennt es: Das Auto ist seitlich so eng eingeparkt, dass die Fahrertüre kaum zu öffnen ist und man(n) dank des Wohlstandsbäuchens kaum oder gar nicht einsteigen kann. So erging es nun auch einem 59-Jährigen in der, unweit der Grenze zu Vorarlberg gelegenen deutschen Gemeinde Baindt (Baden-Württemberg). Gut, dass eine 32-Jährige in der Nähe war, die der Mann um Hilfe beim Ausparken bitten konnte. Nur blöd, dass die Dame nicht mehr ganz nüchtern war ...