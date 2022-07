„Exotische Tiere sind auch für uns die Ausnahme“

Ein aus Kroatien „eingereister“ Skorpion hat es sich in einer Linzer Wohnung gemütlich gemacht. Wie oft kommt so etwas vor?

Für uns ist das schon sehr unüblich. Bei mehr als 500 Tieren in den vergangenen Jahren gab es genau einen weiteren derartigen Fall. Damals wurde in einer Garage in Marchtrenk ein Skorpion gefunden. Auch der kam aus Kroatien.