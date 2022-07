Sie sind DIE Einserschüler aus Oberösterreich

Drei Jahre nach Studienende

Die aktuelle Ehrung erhielt er übrigens drei Jahre nach seinem Studienabschluss 2019. „Durch Corona wurde die Feier immer wieder verschoben“, so der Forscher, der Technische Physik studiert hat und nun auf der JKU in Linz am Johann Radon Institut for Computational and applied Mathematics arbeitet. Und auch da lernt er immer noch dazu. „Als Forscher ist es selbstverständlich, sich immer am aktuellsten Wissensstand zu halten und auch die eine oder andere Weiterbildung zu machen“, erzählt das Linzer „Superhirn“.