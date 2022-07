Rathaus „schuld“ an Ölteppich

Dichtwand wird errichtet

Nach langwierigen Untersuchungen durch eine Spezialfirma stehen die Verursacher mittlerweile fest. „Es ist das Rathaus und ein weiteres Haus am Stadtplatz“, meint SP-Stadtchef Markus Vogl. Während des Hochwassers 2002 dürfte Öl aus den Tanks ins Erdreich und in weiterer Folge in die Enns geraten sein. Damit das nicht mehr passieren kann, soll eine sogenannte Dichtwand errichtet werden und das sich aufstauende Öl abgesaugt werden.