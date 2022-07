„Es gibt keine Hinweise auf Vorteilsgewährung“

Kein Gegenstand der Untersuchung in Wien

Da allerdings bei der Durchsicht aller möglicherweise relevanten Akten und Dokumente kein Bezug zum Untersuchungsgegenstand gefunden worden sei, habe man auch keine Akten liefern können, erklärte Themeßl-Huber. Allerdings müssten in so einem Fall alle geprüften Akten aufgelistet werden. Zudem müsste belegt werden, warum diese nicht relevant sind. Daraus habe sich letztlich eine 200 Seiten dicke Antwort an den U-Ausschuss ergeben. Für die erste Frage nach Daten auf elektronischen Geräten und Speichermedien wurden rund 8000 Dokumente gesichtet, von denen 2000 „zumindest ansatzweise“ Bundesbezug gehabt hätten. Allerdings fand sich nach Angaben des Landes in keinem ein Hinweis auf den Untersuchungsgegenstand. Alles Aktenrelevante sei vom Landeshauptmann abgelegt worden, erläuterte Themeßl-Huber, auch relevante SMS würden an das Sekretariat weitergeleitet und dort zum Akt gelegt.