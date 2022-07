Nach Studium verlassen deutsche Jung-Ärzte Graz

Vor dem Hintergrund des akuten Ärztemangels in der Steiermark, aber auch in allen anderen Bundesländern, stach da vor allem ein Detail heraus: „Wenn man beispielsweise den Abschlussjahrgang 2016/17 an der Medizinischen Universität in Graz hernimmt, kann man sehen, dass innerhalb der ersten drei Jahre 70,5 Prozent der deutschen Absolventen ins Ausland verzogen sind“, sagt Mandl (siehe Grafik).