Der Angeklagte „hatte Angst vor dem Familien-Clan“

All dies spielte sich am 12. März 2021 in Bürmoos ab: Staatsanwältin Sandra Wimmer wirft dem Angeklagten versuchten Mord und versuchte, absichtlich schwere Körperverletzung vor. Vor allem der mutmaßliche Messerstich hätte „tödlich enden“ können – der Stich ging durch T-Shirt, Hemd, Pullover und eine Daunenjacke in den Bereich des Herzens, drei Zentimeter tief. „Er versuchte, weiter auf ihn einzustechen.“ Eine Nachbarin konnte die Männer trennen, ein weiterer Nachbar alarmierte die Polizei. „Die Zeugen belasten den Angeklagten“, betonte Wimmer.